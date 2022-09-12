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Президент Украины почтил память Ее Величества Королевы Елизаветы II

Президент Украины почтил память Ее Величества Королевы Елизаветы II

Владимир Зеленский

фотогалерея

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В понедельник, 12 сентября, украинский президент Владимир Зеленский посетил резиденцию Посла Великобритании в Украине и почтил память Ее Величества Королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует УНН.

Цитата

"От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи со смертью Ее Величества Королевы Елизаветы II. Украинки и украинцы разделяют эту тяжелую потерю. Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством Наций и всеми подданными британской короны. Память о Ее Величестве и его самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества", - написал Зеленский в книге скорби.

Детали 

Владимир Зеленский возложил цветы на территории резиденции. В церемонии чествования памяти Королевы Елизаветы II также принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Дополнение 

8 сентября ушла из жизни Королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и еще 14 стран Содружества наций Елизавета II, ей было 95 лет. День похорон королевы будет выходным в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Елизавета ІІ, Владимир Зеленский
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