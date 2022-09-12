Зеленский советует Трампу посмотреть на войну в Украине "без розовых очков" - CNN

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Перед началом полномасштабного вторжения рф в Украину, 45-й президент США Дональд Трамп назвал "гениальными" действия российского диктатора владимира путина, признавшего так называемые "ДНР" и "ЛНР". Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Трампу следует посмотреть на ситуацию в Украине "без розовых очков", передает УНН.

Цитата

На вопрос журналиста о том, что бы Зеленский сказал Дональду Трампу, чтобы помочь ему понять путина таким, каким его видит Украина и остальной мир, президент ответил, что бывший лидер США "занимал такую ​​высокую должность, на которой невозможно не признать того, что он соперник по ценностям для своего народа".

"Он (Дональд Трамп, - ред.) имел данные разведки, чтобы создать психологический профиль (владимира путина, - ред.), и поэтому на этой должности должен был понимать, кто такой путин, что он пытается сделать и какие будет делать шаги, чтобы этого достичь", - сказал Зеленский: "Я считаю, ему нужно смотреть на это не только с точки зрения, что это угроза для Украины. Что ж, Украина в его глазах слишком далека, но у этой войны нет такого расстояния, которое она бы не могла охватить. Поэтому я считаю, что ему нужно смотреть на ситуацию без розовых очков".

Президент Украины подытожил, что такая позиция, вероятно, была выгодна Трампу для проведения внутренней политики, чтобы показать, что он "готов для поиска путей к диалогу и взаимопонимания с президентом россии".

Напомним

В начале августа Трамп заявил, что "Украина избежала бы полномасштабного вторжения России, если бы отказалась от Крыма или согласилась не вступать в НАТО".

В Офисе Президента Украины развеяли этот нарратив, заявив, что он является "пропагандистским штампом РФ".