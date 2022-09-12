"Эффективнее в зимний период": рф вербует пополнение армии среди жителей дальнего востока и камчатки - разведка

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Очередная ротация россиян будет состоять в основном из жителей дальнего востока россии и камчатки, поскольку они лучше «адаптированы к жизни в условиях низких температур» и будут «более эффективны в зимний период». Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Цитата

«Стало известно, что очередная ротация рашистов будет состоять в основном из жителей дальнего востока россии и камчатки. По замыслу – они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут более эффективны в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что есть информация, что кремлевским вербовщикам удалось привлечь определенную часть населения северных регионов обещаниями высоких выплат. Как говорят сами «новобранцы»: «нам за всю жизнь столько не заработать».

«Впрочем, у этого личного состава очень низкий уровень подготовки и практически ничего не знают о реальном положении дел боевых действий в Украине», - информирует разведка.

Кроме того, сообщается, что в россии объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, который находится в Украине. Официальный кремль признал, что нет достаточно бюджетных средств на эти нужды.

Дополнение

В конце августа украинская разведка сообщала, что проведение скрытой мобилизации в центральных и юго-восточных регионах россии терпит неудачу. Россияне все чаще отказываются умирать по идее кремлевского диктатора.