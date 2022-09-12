Примитивная и отталкивающая: Подоляк объяснил, почему российская пропаганда не действует так, как раньше

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Из-за тотальной лживости российская пропаганда уже не имеет и не будет иметь того влияния на мировое сообщество. Такое убеждение выразил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, участвуя в панели «Информационная война» в рамках 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает УНН со ссылкой на ОП.

Цитата

«Российская пропаганда всегда отличалась масштабностью, массовостью, наглостью лжи, дороговизной, истерическим исполнением. Много привлеченных людей, много вложенных денег, много инструментов и площадок. Пропаганда буквально заливала ненавистью русских граждан и регулярно пугала европейцев, расширяясь и расширяясь в своих апокалиптических мифах. А в результате – практически нулевое влияние на глобальные общественные настроения в первые 200 дней войны», – констатировал Подоляк.

Детали

Подоляк отметил, что русской «фабрике лжи» не хватило «девятого вала фейков», чтобы убедить мир в неизбежности триумфа российской воли. По его словам, причина состоит в том, что российская пропаганда сегодня крайне примитивна, предсказуема и отвратительна.

«Во-первых, Украина как ключевая цель практически не реагирует на какие-либо российские медиаистерики. Разве что иронично и саркастически. Потому что Украина прекрасно знает россию – ее глупость, ее «понты», ее примитивные культурные агрессии, ее реальное качество жизни», – отметил Подоляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские пропагандисты обвиняют Украину в нарушении правил ведения войны

Второй, не менее весомой причиной, Подоляк считает то, что россия информационно осталась жить в 2014 году. Свидетельством этому он назвал продолжение трансляции историй о нацбатальонах, биолабораториях, противостоянии с НАТО, обстрелах Донбасса, о якобы погибших детях и цветах для встречи российских танков.

«Это дикая архаика. Представления об Украине и мире у россиян-пропагандистов не изменились совсем. Они действительно верили, что можно прийти, захватить, убить, и все будет, как в Крыму», – сказал советник руководителя Офиса Президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The Times назвали отчет Amnesty International путинской пропагандой

Кроме того, россия и ее политическая элита откровенно влюбились в собственную пропаганду и потому потеряли связь с реальностью.

«Им не требовалась объективная реальность. Они реально поверили, что мир их ужасно боится, что они – вторая армия мира, что они умеют воевать в современных войнах не количеством, а креативом, и можно безнаказанно творить зло», – констатировал Подоляк.

По его словам, также наблюдается резкая и ускоренная деградация интеллектуального уровня всех государственных институций рф. Как следствие – в россии сейчас побеждает запрос только на фейковую аналитику, формат «бей/беги», ультрапатриотическую и реваншистскую риторику.

В то же время советник руководителя Офиса Президента отметил: россия годами формировала в других странах пророссийское лобби. На первом этапе вторжения в Украину это позволило у европейских обществ – хоть и на короткое время – шок, непонимание и ступор. Однако, увидев реальность, мир быстро отказался от навязанных стереотипов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дешевый газ в обмен на лояльность к агрессии россии: ЦПД разоблачил суть нарратива пропаганды рф

«Европейские элиты отказались от стереотипов и вычеркнули какие-либо инструменты россии из перечня источников, которым можно доверять. Начался тотальный обвал российской пропаганды в мире», – сказал Подоляк.

Разрушению российской «фабрики мифов» способствовало и то, что рф сейчас максимально жестоко, намеренно, демонстративно убивает русскоязычных граждан на востоке Украины, разрушает их дома, официально отдает приказы на насилие, считая, что если это называть «освобождением» в шоу на российских телеканалах, то в это поверят и жертвы, подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

«Безусловно, прямо сейчас россия пытается найти более тонкие пропагандистские инструменты для влияния на две различные аудитории: европейскую и азиатско-африканскую. Поэтому наша задача в краткосрочной перспективе – доказать тяжесть непосредственного влияния войны на их текущий уровень жизни», – резюмировал Подоляк.