Западные партнеры согласны передать Украине золотовалютные резервы рф при определенных условиях - Минюст

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у западных партнеров есть политическое согласие по вопросу передачи Украине золотовалютных резервов россии, однако для этого нужно разработать специальный юридический механизм над которым работает Киев. Об этом он сообщил во время национального телемарафона, передает УНН.

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«Условно предварительная договоренность или предварительное понимание наших партнеров, что средства золотовалютных резервов нужно передавать Украине - она ​​в принципе есть. Потому что с какой бы страной мы ни разговаривали, политическое согласие есть. Вопрос был только в том, чтобы предоставьте юридические инструменты. Вот юридические инструменты мы сейчас создаем», - сказал Малюська.

Детали

По его словам, инструмент – это большой международный договор, к которому смогут присоединяться другие страны, чтобы снять иммунитет с активов россии и передать их Украине.

«Первый этап – изъятие российских активов, это суверенные активы и около 300 миллиардов долларов. Второй этап – более сложный и гораздо более длительный. Это изъятие других активов. Например, активов государственных российских компаний, или даже активов российских олигархов», – рассказал Малюська.

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Он отметил, что последний этап – это судебная волокита.

«Это уже годы. Это самое сложное с юридической точки зрения», - добавил Малюська.

Малюська убежден, что лучшим сценарием будет ратификация договоров этой зимой.

Он пояснил, что осложнение в получении этих средств то, что резервы находятся не на территории Украины, поэтому необходимо убеждать Запад в реализации соответствующего механизма, поскольку еще не было таких прецедентов.

«Когда мы этот механизм имплементируем, это изменит статус-кво государств или их имущество в мире. Потому что сейчас имущество государств неприкосновенно практически всегда. Это единичные случаи относительно небольшого количества небольших сумм и, мягко говоря, "неважных" стран относительно изъятия активов, но полностью никогда их не отбирали, а лишь ограничивали в пользовании», - рассказал Малюська.

Дополнение

Малюська объяснил, какие есть препятствия в получении средств от арестованных российских активов за рубежом.