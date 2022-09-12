COVID-скандал: суд оштрафовал "Слугу народа" Гайду из-за конфликта интересов

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Печерский районный суд Киева признал виновным народного депутата от «Слуги народа» Александра Гайду за действия в условиях конфликта интересов. Он направил депутатские обращения по кафе из-за отказа обслуживать его без COVID-сертификата. Нардеп должен оплатить 3400 грн штрафа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

В НАПК не указывают фамилию нардепа, однако, как стало известно УНН из собственных источников речь идет о «Слуге народа» Александре Гайде.

Цитата

«Печерский районный суд города Киева принял решение признать виновным народного депутата Украины в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) (совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов). Суд наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 3 400 грн (200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в декабре 2021 года работники одного из заведений питания в Одессе отказались обслуживать народного депутата Украины из-за отсутствия COVID-сертификата. После этого между ними возникла конфликтная ситуация.

«Позже народный депутат обратился в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Одесского городского головы с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес», – отмечается в сообщении.

НАПК сообщает, что в депутатских обращениях шла речь о предоставлении соответствующих документов и проведении проверок деятельности заведений общественного питания сети, где отказались обслуживать чиновника.

Как подтвердил суд возник частный интерес, который заключался в стремлении народного депутата отомстить за отказ в обслуживании.

«Согласно п. 1, п. 3 ч. 1 ст. 28 Закона «О предотвращении коррупции» народный депутат Украины обязан: принимать меры по недопущению возникновения реального, потенциального конфликта интересов. Вместо этого он использовал предоставленное ему право на депутатское обращение с целью, не связанной с осуществлением депутатской деятельности, в условиях реального конфликта интересов, а для решения личного интереса», - информирует НАПК.

Дополнение

В 2021 году на Киевском рынке Одессы обворовали нардепа от "Слуги народа" Александра Гайду.