Зеленский объяснил, почему сейчас переговоры с путиным невозможны

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что переговоры с российским диктатором владимиром путиным невозможны из-за отсутствия конструктива со стороны россии, передает УНН.

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На вопрос, начнет ли он вести переговоры с путиным в определенный момент, Зеленский ответил: "На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Ультимативно мне все равно, он или кто-то другой. Если это ультиматум, то вопрос принципа, я точно бы не говорил. Если это может быть договор после того, как они уйдут с нашей территории, после этого – да".

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Президент отметил, что все равно у россии есть с Украиной границы.

"Все равно – это соседнее государство, и там большое количество людей, и даже тогда, когда мы деоккупируем наше государство тем или иным путем, все равно нам придется жить (с рф по соседству – ред.)", – сказал Зеленский.

Напомним

На фоне успешного контрнаступления ВСУ министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание усложнит возможность достижения договоренности с москвой.

Ранее Владимир Зеленский также сообщал, что пока никакие переговоры с россией невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать адекватные позиции.