Удар рф по энергетической инфраструктуре Украины: Шмыгаль собрал на совещание министров и руководителей Нафтогаза и Укрэнерго

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" создать координационный штаб для оперативной ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Шмыгаль отметил, что по поручению Президента Украины он провел важное совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом".

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"Вчерашние варварские обстрелы россии по критической инфраструктуре в очередной раз доказали, что нам противостоят террористы. Для улучшения реагирования на экстренные ситуации поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" создать координационный штаб в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. Задачи штаба — оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Должны быть готовы к любым сценариям", - сообщил Шмыгаль.

Детали

Он отметил, что одновременно восстановление требует дополнительных финансовых средств.

"Поэтому дал задачу Минрегиону, Минфину и Харьковской ОВА подготовить к ближайшему заседанию Правительства вопрос о выделении из резервного фонда бюджета 400 млн грн на восстановление поврежденных объектов и для помощи деоккупированным территориям", - написал Шмыгаль в Telegram.

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате вчерашнего массового удара российских войск по энергетической инфраструктуре Украины было обесточено 40 подстанций, сотни тысяч украинцев остались без света.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал "актом отчаяния" удары российских войск по энергетической инфраструктуре.