Усилия МАГАТЭ должны быть направлены на деоккупацию, демилитаризацию и возвращение ЗАЭС под контроль Украины – МИД

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В МИДе заявили, что все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение деоккупации, демилитаризации и возвращения Запорожской АЭС под контроль Украины. Все остальное не заставит россию прекратить свою опасную игру. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

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"Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС можно только после декупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Все остальное не заставит россию прекратить свою опасную игру", - написал Николенко в Twitter.

Дополнение

В МАГАТЭ сообщили, что начались консультации по созданию зоны ядерной и физической безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

В организации, ссылаясь на генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в который раз подчеркнули, что ситуация вокруг станции вызывает беспокойство.

Ранее Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Мариано Гросси призвал прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, ведь только это позволит возобновить электроснабжение Энергодара и электростанции.