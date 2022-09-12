"Зерновая инициатива": третье зафрахтованное ООН судно прибыло в "Черноморск" под погрузку пшеницей для Африки

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Сегодня балкер IKARIA ANGEL, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, прибыл в порт «Черноморск» под загрузку 30 тыс. тонн пшеницы, передает УНН со ссылкой на Мининфраструктуры.

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По данным ведомства, после загрузки продовольствие будет отправлено в Эфиопию, часть населения которой, согласно выводам ООН, находятся на грани продовольственной катастрофы.

«Мы понимаем глобальную продовольственную ответственность Украины перед миром, особенно перед странами Африки и Азии, которые находятся в состоянии гуманитарной катастрофы.

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С начала реализации Инициативы уже отправлены 2 судна, зафрахтованные Всемирной продовольственной программой. На их борту более 60 тысяч тонн украинской пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии. Нашими партнерами из ВПП будет дополнительно закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в страны, страдающие нехваткой продовольствия.

Для нас максимально быстрый и эффективный процесс приема, загрузки и отправки этих судов является бесспорным приоритетом», — прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке агропродукции уже 122 судна отправились из украинских портов. На их борту около 2,78 млн тонн продовольствия.

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