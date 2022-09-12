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Зеленский заявил, что без помощи США Украина не вернет свою землю

Зеленский заявил, что без помощи США Украина не вернет свою землю

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что без США Украина не сможет вернуть свою землю. Об этом он сообщил в интервью CNN, добавив, что США лидеры по объемам поддержки Украины во время полномасштабной войны, которую начала рф, передает УНН.

Цитата

«Они (США – ред.) лидеры по объемам поддержки Украины. Без них нам вернуть свою землю не получится. Я это совершенно понимаю», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский также надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в США, несмотря на заявления о том, что республиканцы меньше в этом заинтересованы.

Дополнение

Перед началом полномасштабного вторжения россии в Украину, 45-й президент США Дональд Трамп назвал "гениальными" действия российского диктатора владимира путина, признавшего так называемые "днр" и "лнр". Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Трампу следует посмотреть на ситуацию в Украине "без розовых очков".

Администрация президента США Джо Байдена направила в Конгресс запрос на дополнительные 11,7 млрд дол. помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война
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