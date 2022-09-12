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Зеленский сменил своего представителя в КСУ

Зеленский сменил своего представителя в КСУ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сменил представителя Президента в Конституционном Суде Украины. Им стал Сергей Дембовский. Федора Вениславского назначил своим представителем в Верховной Раде. Об этом УНН сообщает со ссылкой ОП.

Детали

Так, Зеленский указом №644 уволил Федора Вениславского от исполнения обязанностей Представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Однако указом №645 назначил Вениславского представителем Президента Украины в Верховной Раде Украины.

Кроме того, указом №646 Зеленский назначил Сергея Дембовского Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Вениславского представителем президента в Конституционном Суде Украины в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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