Зеленский призвал генерального директора МОМ давить на рф, чтобы остановить незаконную депортацию украинцев

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино. Он призвал его максимально давить на россию для того, чтобы положить конец незаконной массовой депортации украинцев в рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Зеленский поблагодарил собеседника за визит в Украину и посещение освобожденных территорий Киевской области. Он призвал главу МОМ максимально донести в мир правду, которую он увидел.

Цитата

«Очень важно, что руководитель Международной организации по миграции своими глазами увидел последствия войны России против Украины. Вы подробно понимаете все эти проблемы, вызванные войной. Знаем и ценим, что Международная организация по миграции поддерживает украинцев не словами, а конкретными шагами. Прежде всего вынужденно перемещенных лиц как внутри Украины, так и за ее пределами», – сказал Президент.

Детали

Президент сделал акцент на катастрофических гуманитарных последствиях полномасштабного российского вторжения, повлекшего за собой самый больший кризис вынужденного переселения в мире. Он выразил благодарность руководителю МОМ за практическую помощь от Организации Объединенных Наций более миллиона украинцев – как вынужденным переселенцам за пределами нашего государства, так и внутренне перемещенным лицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В августе оккупанты депортировали более 5,7 тыс украинских детей

«Отдельной темой переговоров стала устроенная оккупантами незаконная массовая депортация украинцев в Россию, в том числе женщин, детей и наших защитников, и система фильтрационных лагерей. Владимир Зеленский подчеркнул, что это грубое нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, и призвал Антонио Виторино максимально давить на Россию для того, чтобы положить конец этому позорному явлению», - отмечается в сообщении.

«Мы выступаем за то, чтобы Международная организация по миграции имела больше доступа к депортированным украинцам, особенно к тем территориям, где есть так называемые фильтрационные лагеря», – сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В россию депортировали 2 млн украинцев, десятки тысяч находятся в фильтрационных лагерях

Были предметно обсуждены конкретные направления дальнейшего сотрудничества Украины с МОМ, в частности комплексное долгосрочное решение наиболее важных проблем вынужденных переселенцев (жилье, гарантии социальной защиты). Президент проинформировал Антонио Виторино о вызовах, ожидаемых в связи с приближением отопительного сезона, прежде всего из-за того, что Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, Президент отметил важность полной реализации мандата МОМ на освобожденных от оккупантов территориях Украины.

«Президент также сделал акцент на необходимости поддержки в этот период украинцев, которые возвращаются домой или перемещаются в более безопасные регионы страны, особенно в вопросе обеспечения жильем. В этой связи он отметил, что полезной была бы помощь в виде соответствующих микрокредитов», - информирует ОП.