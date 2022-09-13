Новости: Политика
13 сентября 2022, 00:15 • Юрий Свиридюк • 17985
Россиянам удалось зацепиться за реку Оскол в районе Изюма, - Арестович
Алексей Арестович
Источник: ОПУ
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что россиянам удалось зацепиться за реку Оскол в районе Изюма. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону реки и благополучно удерживают ее", - заявил Арестович.
По словам советника Офиса Президента, в районе Купянска-Узлового (железнодорожный узел к югу, собственно, от города Купянск) на левом берегу Оскола ВСУ смогли продвинуться вперед.
Напомним
Анна Маляр сообщила, что украинские военные уволили еще почти 6 тыс. кв. км территории.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram