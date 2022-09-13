Россиянам удалось зацепиться за реку Оскол в районе Изюма, - Арестович

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным сообщил, что россиянам удалось зацепиться за реку Оскол в районе Изюма. Об этом информирует УНН.

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"Несмотря на весь наш крутой бег, они стали по ту сторону реки и благополучно удерживают ее", - заявил Арестович.

По словам советника Офиса Президента, в районе Купянска-Узлового (железнодорожный узел к югу, собственно, от города Купянск) на левом берегу Оскола ВСУ смогли продвинуться вперед.

Напомним

Анна Маляр сообщила, что украинские военные уволили еще почти 6 тыс. кв. км территории.