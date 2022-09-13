Обстрел украинской энергетической инфраструктуры - это признак отчаяния оккупантов, — Зеленский

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что обстрел украинской энергетической инфраструктуры – это признак отчаяния оккупантов, пишет УНН. Глава государства добавил, что Россия пытается помешать Украине экспортировать электроэнергию в Европу.

Детали

В своем обращении Зеленский сообщил, что российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре. От этих обстрелов сотни тысяч украинцев оказались без электричества дома, больницы, школы, коммунальная инфраструктура и т.д.

Цитата

"Так они реагируют на разгром российских сил в Харьковской области. Они ничего не могут поделать с нашими героями на поле боя, и поэтому Россия направляет свои подлые удары против гражданской инфраструктуры", — заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается помешать направить возможности Украины, чтобы стабилизировать ситуацию в Европе.

"Наш экспорт электричества – это то, чего Россия сейчас очень боится. Потому что мы можем сломать российские планы по опустошению карманов европейцев этой зимой из-за безумных энергетических цен", — добавил Зеленский.

Напомним

В Харькове готовят общежития для людей, оставшихся без теплоснабжения.