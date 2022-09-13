Зеленский заявил о недостаточном мировом давлении на Россию

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во время своего традиционного вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что мировое сообщество недостаточно реагирует на российский террор, а также недостаточное давление на страну-агрессора. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время своего обращения Президент Украины в очередной раз подчеркнул недостаточное давление на страну-агрессора — Россию. Владимир Зеленский напомнил, чем агрессор манипулирует в войне против Украины и как это влияет на мир.

Радиационный террор на Запорожской атомной станции. Как отметил Глава государства, только присутствие российских войск на станции и постоянные российские провокации и обстрелы территории станции поставили Украину и всю Европу на грани радиационной катастрофы.

Энергетический террор. Жители многих стран мира страдают из-за болезненного роста цен на энергоресурсы – электричеством, теплом.

"Россия делает это сознательно. Сознательно дестабилизирует рынок газа в Европе. Сознательно ограничивает своими ударами нашу украинскую способность экспортировать электричество в Европу. Экспорт электричества из Украины мог бы снять остроту энергетического кризиса в Европе, так же как экспорт нашей продовольствия снимает остроту продовольственного кризиса в мире", — сказал Зеленский.

Террор голодом. Как отметил Президент, это очень циничная и абсолютно просчитанная тактика России, направленная не просто против бедных стран, а именно против тех регионов мира, из которых в Европу могут хлынуть новые потоки беженцев.

"Острый миграционный кризис в Европе – вот какой расчет государства-террориста", — добавил Зеленский.

По словам Президента, ни один другой террорист не делал столько всего одновременно никогда в истории.

Напомним

Зеленский сообщил, что российская армия нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре.