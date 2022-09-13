Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,71 0,0621 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Можно уменьшить количество сахара примерно на две трети" – диетолог дала советы, как консервированную продукцию сделать полезнее
"Можно уменьшить количество сахара примерно на две трети" – диетолог дала советы, как консервированную продукцию сделать полезнее
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6090

Почти за две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины

Почти за две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что с первых чисел сентября и по сей день ВСУ освободили уже более 6 тысяч квадратных километров территории Украины. Об этом информирует УНН.

Цитата

"С первых чисел сентября и по сей день наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", — заявил Президент.

Глава государства поблагодарил мотопехотные и горно-штурмовые бригады за освобождение населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага.

Отдельно Зеленский выразил благодарность украинским зенитчикам.

"Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но при этом большинство ракет террористов удалось сбить. Дев’пять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр", — сказал Президент.

Напомним

Украинские военные зашли в Святогорск.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.