Почти за две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что с первых чисел сентября и по сей день ВСУ освободили уже более 6 тысяч квадратных километров территории Украины. Об этом информирует УНН.

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"С первых чисел сентября и по сей день наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", — заявил Президент.

Глава государства поблагодарил мотопехотные и горно-штурмовые бригады за освобождение населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага.

Отдельно Зеленский выразил благодарность украинским зенитчикам.

"Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но при этом большинство ракет террористов удалось сбить. Дев’пять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Восток" и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр", — сказал Президент.

Напомним

Украинские военные зашли в Святогорск.