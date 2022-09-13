Жители Крыма ждут прорыва ВСУ в Чонгар - глава Меджлиса

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Жители Крымского полуострова ждут прорыва украинской армии в село Чонгар, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, пишет УНН.

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"Успехи ВСУ в Харьковской, Херсонской областях не остались без внимания в Крыму. Крымские татары, украинцы звонили мне из Крыма и говорили, что радуются и очень хотят, чтобы следующий прорыв произошел в направлении Чонгара", - уверяет Чубаров.

Детали

Село Чонгар, расположенное на одноименном полуострове, – последний населенный пункт на трассе, ведущей из Харькова в Симферополь, перед мостом в Крым.

"Крымчане говорят: не забывайте, что мы тоже очень ждем", – добавил Чубаров.

После аннексии Крыма Меджлис крымскотатарский народ был признан в России экстремистской организацией и запрещен, а самого Чубарова в 2021 году заочно приговорили к шести годам тюрьмы.

Напомним

Зеленский заявил, что почти через две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины.