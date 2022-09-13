В этом году вопрос Украины будет одним из трех важнейших вопросов сегмента высокого уровня ГА ООН, – Кулеба

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В этом году вопрос Украины в повестке дня высокого сегмента Генассамблеи ООН “будет входить в тройку самых важных. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН со ссылкой на МИД.

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“Наш ключевой месседж на Генассамблее состоит в том, что война РФ против Украины касается каждого государства мира. Бесполезно пытаться “пересидеть” ее по ширме “нейтральности”. Весь мир должен объединиться вокруг одной цели: не допустить, чтобы великая держава, постоянный член Совбеза ООН, смогла безнаказанно нарушить границы другого государства и навязать ему свою волю. Мир должен объединиться, чтобы помочь Украине одержать победу”, - заявил Кулеба.

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Министр заверил, что в этом году вопрос Украины в повестке дня высокого сегмента Генассамблеи ООН “будет входить в тройку важнейших”.

“Полномасштабная агрессия РФ против Украины существенно ускорила создание новой архитектуры безопасности. Или это будет что-то совершенно новое, построенное на руинах старого, или же это будет модернизация существующей сейчас системы - на этот вопрос пока нет ответа. Но уже сейчас всем очевидно, что нынешние механизмы не выполняют свою функцию, не гарантируют мир и безопасность, - подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что Группа по вопросам международных гарантий безопасности для Украины за сопредседательство руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и бывшего Генсекретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена разрабатывает гарантии безопасности для Украины. По его словам, с работы этой группы может появиться новый контур архитектуры безопасности.

“Все видят, как Россия грубо злоупотребляет правом вето в Совбезе ООН. Возникает вопрос – справедливо ли, что право вето существует в таком формате? Или ОБСЕ, которая принимает решение по принципу консенсуса, а Россия блокирует все, и в буквальном смысле парализовала организацию и ведет ее к гибели. Спрашивается - должны ли мы с этим мириться?” – спросил Кулеба.

Глава МИД Украины убежден, что в мире уже разворачивается дискуссия по этим темам, которая приведет к принятию решений.

Дополнение

США заявили о готовности реформировать Совет Безопасности ООН, что является долгожданным требованием со стороны государств-членов и гражданских групп.