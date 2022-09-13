МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Нагорный Карабах и указал на ничтожность усилий рф в урегулировании конфликта

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Гражданам Украины посоветовали воздержаться от посещения Нагорного Карабаха. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел предоставленном УНН спикером внешнеполитического ведомства Олегом Николенко.

Украина внимательно следит за развитием ситуации на границе Азербайджана и Армении.

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«Призываем стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта с соблюдением норм международного права, в частности уважения суверенитета и территориальной целостности государств в пределах их международно признанных границ.

При этом отмечаем ничтожность каких-либо посреднических усилий и усилий по поддержанию мира со стороны российской федерации, которая в очередной раз демонстрирует неспособность выполнять взятые обязательства’, - говорится в заявлении.

МИД Украины призывает украинцев пока воздержаться от посещения Нагорного Карабаха, а тем, кто уже находится в регионе - избегать мест военной активности.

Справка

Конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается еще с 1990-х годов. Предыдущий серьезный эпизод удалось погасить осенью 2020 года, когда в Карабах ввели российских миротворцев. Однако конфликт возобновился в марте 2022 года, уже после российского вторжения в Украину.

17 июля 2022 года президент Азербайджана обвинил россию и Армению в нарушении соглашения по Нагорному Карабаху. По его словам, Минобороны россии не выполнило своего обещания обеспечить вывод армянских военных из Нагорного Карабаха до июня 2022 года.

12 сентября началась очередная фаза обострения конфликта.