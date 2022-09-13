«Путин хочет погрузить Украину в темную холодную зиму»: враг готовит провокации на ЗАЭС и обстрелы объектов энергетики

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Россияне готовят очередные провокации и обстрелы Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

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"Есть информация о подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции. У личного состава агрессора есть план пребывания в укрытии во время своих сигналов, есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько, совмещающих ЗАЭС с украинской энергосистемой», - сообщил Юсов.

В то же время представитель разведки отметил, что, к сожалению, действия агрессора, направленные против энергетической стабильности в Украине, могут касаться не только ЗАЭС.

"Российский агрессор систематически обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины, и это, безусловно, может повлиять, в конце концов, и на другие атомные объекты - на другие атомные станции", - пояснил Юсов, добавив, что у россиян еще достаточно много ракет, которыми они могут наносить удары по энергетическим объектам вдали от линии фронта.

"Последние удары по энергетической системе и критической инфраструктуре Украины – это планомерные действия агрессора, и вполне возможно представить и другие сценарии (…) Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу», - добавил он