Вилкул, Гуфман, Филатов: три друга Корбана проигнорировали петицию в его поддержку

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов и другие бизнес-партнеры Геннадия Корбана не поставили подписи под петицией с требованием вернуть ему гражданство. На интересную деталь обратил внимание днепровский блогер Александр Слободенюк.

“Партнер Корбана по разграблению города Гуфман (Геннадий Гуфман – первый заместитель председателя Днепропетровского облсовета, депутат от “ОПЗЖ”, – ред.) – не подписал. Верный соратник Корбана Вилкул (Александр Вилкул – руководитель военной администрации Кривого Рога, – ред.) – не подписал, – говорится в посту Слободенюка в Facebook. – А самое смешное – петицию не подписал даже Филатов”.

Блогер отметил, что обращение не поддержали и другие публичные лица, ранее выступавшие в защиту Корбана. Слободенюк добавил, что 25 тысяч подписей под петицией собирали больше месяца. Это при том, что подписывать обращения, по данным блоггера, принуждали учителей, медиков и других бюджетников.

“Я благодарен типу, который придумал эту петицию создать. Благодаря ему теперь каждый может убедиться, что Корбан – никто”, – написал Александр Слободенюк.

С полным списком подписантов петиции можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, петицию к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием вернуть гражданство Геннадию Корбану зарегистрировали 12 августа. На днях она собрала необходимые 25 тысяч подписей.

Подписывать обращение в своем Facebook призвал мэр Днепра Борис Филатов. Впоследствии в СМИ и соцсетях начали обнародовать факты использования админресурса городскими властями Днепра для сбора подписей. Ставить голоса под петицией заставляли работников коммунальных предприятий города.