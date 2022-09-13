В ОП презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Сегодня руководитель Офиса президента Андрей Ермак и 12-й генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

Как отметили, над подготовкой рекомендаций работала экспертная группа, в состав которой вошли специалисты со всего демократического мира: бывшие премьер-министры, министры, другие высокопоставленные должностные лица и ученые.

Рекомендации предусматривают:

• самая сильная гарантия безопасности для Украины является ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 устава ООН. Для этого Украине нужны ресурсы на содержание мощных вооруженных сил, способных противостоять вооруженным силам и другим военизированным формированиям рф.

• для этого необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведывательную поддержку со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.

• гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными. Они будут определять ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной. Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

• договор объединяет основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также из стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.

• пакет гарантий содержит как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, структура Киевского договора безопасности предусматривает полноценный санкционный пакет против страны-агрессора, а также может содержать дополнительные компоненты, например соглашения об обеспечении Украины современными системами ПВО/ПРО, региональные соглашения о безопасности в Черном море и т.д.

• гарантии безопасности не заменяют стремление Украины вступить в НАТО. Это стремление закреплено в Конституции и является суверенным решением Украины. Также Украина направляется к членству в ЕС. Приобретя его, она сможет пользоваться положениями о взаимной обороне. Членство в НАТО и Европейском Союзе значительно укрепит безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Напомним

В мае стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавили международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.