Незаконное преследование Наримана Джеляла: прокуратура АРК объявила подозрение оккупационному следователю и судье

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрениях "старшему следователю" незаконно созданного управления фсб по Республике Крым, а также судье оккупационного Киевского районного суда города Симферополя, причастных к незаконному уголовному преследованию первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает УНН.

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"Показательно, что незаконное уголовное преследование крымского активиста и политика Наримана Джеляла оккупанты начали сразу после его участия в прошлогоднем саммите "Крымской платформы" в Киеве. Конечно, задержание связано с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений оккупантов , свободой слова и борьбой за права человека. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать украинское население полуострова показав их "преступниками". Однако ни у Украины, ни у цивилизованного мира не осталось никаких сомнений о том, кто настоящий преступник и должен понести должную ответственность", - заявил руководитель прокуратуры автономии Игорь Поночевный.

Детали

Сообщается, что подозреваемые знали о том, что полуостров Крым является оккупированной территорией. Они принимали непосредственное участие в реализации политики государства оккупанта, направленного на вытеснение украинцев из Крыма путем уголовных преследований, отметили в прокуратуре. Таким образом, оккупанты пренебрегали положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

По данным следствия, "следователь", выполняя указания кураторов из рф, в августе 2021 года незаконно возбудил уголовное дело в отношении Наримана Джеляла. Перед оккупационным судом он поднял вопрос об избрании меры пресечения Джелялу в виде содержания под стражей.

В свою очередь, "судья" незаконно осуществлял рассмотрение ходатайств об избрании и продлении меры пресечения Джелялу.

Руководитель прокуратуры автономии сообщил, что действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.

Контекст

3-4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали пять человек, в том числе крымскотатарского политика и активиста Наримана Джеляла. Тогда фсб инкриминировала Джелялу "совершение диверсии" на газопроводе в селе Перевальное. Нариман Джелял отрицает все обвинения в свой адрес.

15 декабря 2021 года адвокат Николай Полозов сообщил, что российские силовики завершили предварительное расследование и добавили активисту еще одно обвинение. Он также отметил, что Наримана Джеляла держат "в жесточайшей изоляции от внешнего мира".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 сентября напомнил о годовщине задержания оккупантами в Крыму Наримана Джеляла.