лавров получил визу для участия в сессии Генассамблеи ООН

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава министерства иностранных дел рф сергий лавров и несколько сопровождавших его лиц получили американские визы для участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

Цитата

"Сегодня лаврову и ряду сопровождающих его лиц выдали визы", - сообщили в мид рф.

Детали

13 сентября состоится 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием сессии станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 20 по 26 сентября. На нее прибудут главы государств, правительств и министры иностранных дел различных стран.

Выступление российской делегации намечено на 24 сентября.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в этом году вопрос Украины в повестке дня высокого сегмента Генассамблеи ООН "будет входить в тройку самых важных".