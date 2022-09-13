"Чего боится Берлин, а Киев – нет?": Кулеба раскритиковал Германию за отказ передавать тяжелую технику

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование сигналами из Германии по поводу отказа передать ВСУ танки и боевые машины, сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.

Цитата

"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?" – написал Кулеба.

Дополнение

В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц посетил обучение украинских военных на полигоне Путлос в Шлезвиг-Гольштейне. Политик пообещал и дальше оказывать Украине необходимую военную поддержку.