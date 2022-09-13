"Чего боится Берлин, а Киев – нет?": Кулеба раскритиковал Германию за отказ передавать тяжелую технику
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование сигналами из Германии по поводу отказа передать ВСУ танки и боевые машины, сообщает УНН со ссылкой на Twitter политика.
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"Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры", чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?" – написал Кулеба.
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В конце августа канцлер Германии Олаф Шольц посетил обучение украинских военных на полигоне Путлос в Шлезвиг-Гольштейне. Политик пообещал и дальше оказывать Украине необходимую военную поддержку.