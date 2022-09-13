Министр обороны Эстонии приехал в Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь – Резников

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киев прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур и передал ВСУ мобильный госпиталь. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

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«Рады принимать в Киеве великого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей выше всего. Это то, что они сейчас делают, поставляют украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!»,- написал Резников в Twitter.

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Страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан рф документы на оформление туристических виз.