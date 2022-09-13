Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,10 0,3858 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как в холодный период года не набрать лишний вес – советы диетолога
Как в холодный период года не набрать лишний вес – советы диетолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7440

Министр обороны Эстонии приехал в Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь – Резников

Министр обороны Эстонии приехал в Киев и передал ВСУ мобильный госпиталь – Резников

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киев прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур и передал ВСУ мобильный госпиталь. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

«Рады принимать в Киеве великого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей выше всего. Это то, что они сейчас делают, поставляют украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизнь наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!»,- написал Резников в Twitter.

Дополнение

Страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан рф документы на оформление туристических виз.

Источник: УНН
Теги: Эстония, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.