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С начала войны прирост гривневых депозитов составляет 100 млрд грн

С начала войны прирост гривневых депозитов составляет 100 млрд грн

КИЕВ. 13 сентября. УНН. 100 млрд грн - прирост гривневых депозитов с начала войны. Об этом сообщил глава финансового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

«100 млрд грн - прирост гривневых депозитов с начала войны. По оперативным данным НБУ, с начала войны до конца августа депозиты резидентов в гривне выросли почти на 99,5 млрд грн (+10,7%), в том числе в августе – на 20,5 млрд грн.

Прирост обеспечил рост вкладов населения на 113,9 млрд грн (+26,7%)», – сообщил нардеп.

Детали

Гетманцев добавил, что с начала войны гривневый кредитный портфель резидентов в корпоративном сегменте также увеличился на 24,5 млрд грн (+4,7%).

«И хотя объемы кредитования несколько уменьшаются третий месяц подряд, тенденция остается положительной, прежде всего благодаря государственной программе льготного кредитования «5-7-9». Все кредиты резидентам в гривне (вместе с населением) с начала войны выросли на 4,4 млрд грн», - написал нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что на седьмом месяце полномасштабной войны банковская система сохраняет доверие вкладчиков и продолжает кредитовать экономику.

Источник: УНН
Теги: гривна, депозит, война
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