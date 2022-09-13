В Азербайджане заявили о достижении всех целей на границе с Арменией

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством вооруженных сил страны. В администрации президента Азербайджана также заявили о "достижении всех целей на границе с Арменией". Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт президента.

Детали

"На совещании были сделаны соответствующие доклады, отмечено, что провокации, совершенные армянскими вооруженными силами на границе двух государств, прекращены, все надлежащие задачи и поручения выполнены", - говорится в сообщении.

Власти Азербайджана заявили, что "ответственность за обстрелы на армяно-азербайджанской границе несет Армения".

Что предшествовало

После полуночи во вторник, 13 сентября, подразделения вооруженных сил Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций по артиллерии и крупнокалиберным пушкам. В Минобороны Азербайджана сообщили, что диверсионные группы ВС Армении миновали районы и пути поставок между позициями подразделений азербайджанской армии на разных направлениях.

Из-за возобновления боевых действий на границе премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с российским диктатором владимиром путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Правительство Армении также обратилось к россии, ОДКБ и Совету безопасности ООН в связи с боевыми столкновениями с Азербайджаном.

Позже Пашинян заявил о гибели почти 50 армянских военнослужащих в результате вооруженного конфликта.