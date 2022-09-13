Экс-генсек НАТО готов представить рекомендации по гарантиям безопасности для Украины в ведущих столицах мира

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что готов представить наработанные рекомендации по предстоящим гарантиям безопасности для Украины в ведущих столицах мира. Об этом сообщает ОП, передает УНН.

Сообщается, что Президент Владимир Зеленский провел встречу с сопредседателями Международной рабочей группы по вопросам гарантий безопасности для Украины – руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

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«Я подробно ознакомился с этим документом. Полагаю, что он подготовлен на высоком уровне. Это первый, но очень важный шаг. Эти рекомендации должны стать основой будущего договора безопасности», – отметил Зеленский.

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Детали

Глава государства выразил пожелание, чтобы экспертная группа продолжила работу и довела этот проект до конца.

«По мнению Президента, очень важно, чтобы будущий договор подписали лидеры мощнейших государств. Следует сосредоточиться на тех странах, которые продемонстрировали мощную поддержку Украины после начала полномасштабной войны с Россией», - говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что в основе представленных предложений – идея создания коалиции гарантов безопасности Украины, которая должна опираться на систему соглашений, объединенных в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве.

«Мы ожидаем, что Киевский договор безопасности объединяет основную группу стран-союзников и Украину. Эта группа государств-гарантов может состоять из США, Великобритании, Канады, Польши, Италии, Германии, Франции, Австралии, Турции, а также стран Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», – рассказал Ермак.

Зеленский отметил важность того, чтобы украинское общество, мир и международные организации знали разницу между будущим документом безопасности и Будапештским меморандумом.

Президент также попросил Андерса Фог Расмуссена по возможности приобщиться к диалогу с лидерами государств – будущих гарантов безопасности Украины, используя свой международный авторитет.

«Бывший Генеральный секретарь НАТО отметил, что готов представить наработанные рекомендации по будущим гарантиям безопасности для Украины в ведущих столицах мира», - информирует ОП.

Дополнение

В мае стало известно, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавили международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

В середине августа Ермак анонсировал изданию The Guardian первый документ с предложениями о гарантиях безопасности для Украины. Отдельно он пишет, что гарантии – это не альтернатива НАТО, а скорее система, которая не позволит россии помешать вступлению Украины в Альянс.