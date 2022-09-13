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Вместо Умерова: ЦИК признала Сивирина избранным нардепом от «Голоса»

Вместо Умерова: ЦИК признала Сивирина избранным нардепом от «Голоса»

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Алексея Сивирина от партии «Голос». Об этом сообщает ЦИК, передает УНН.

Сообщается, что комиссия получила Постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова. Он написал заявление о сложении депутатских полномочий. Он был избран на внеочередных выборах-2019 от партии «Голос».

Цитата

«ЦИК рассмотрела Постановление и признала следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины (#21 в избирательном списке партии «Голос»)», - говорится в сообщении.

Дополнение

В начале сентября Верховная Рада назначила народного депутата от партии "Голос" Рустема Умерова новым главой Фонда государственного имущества Украины.

Источник: УНН
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