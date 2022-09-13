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МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов дополнительной поддержки – Зеленский

МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов дополнительной поддержки – Зеленский

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Международный валютный фонд выделил Украине 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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«Провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой. Поблагодарил за выделенные 1,4 миллиарда долларов дополнительной поддержки. Обсудили будущее сотрудничество по укреплению финансовой стабильности Украины», - написал Зеленский в Twitter.

Дополнение

Украина намерена заключить соглашение с Международным валютным фондом на сумму 15-20 миллиардов долларов до конца года, чтобы укрепить разрушенную войной экономику.

Добавим

Последним кредитом МВФ для Украины была согласована в марте экстренная финансовая поддержка в размере 1,4 миллиарда долларов.

Отдельно Киев сейчас ведет переговоры с международными кредиторами о замораживании выплат по долгам, чтобы облегчить кризис ликвидности.

Центральный банк Украины уже имеет превентивную своп-линию на 10 миллиардов евро (10,12 миллиарда долларов) с Европейским центральным банком и линию на 1 миллиард долларов с центральным банком Польши.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, Владимир Зеленский
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