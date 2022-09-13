Бюджет Украины на 2023 год разработан и поддержан правительством - Минфин

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Государственный бюджет на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабмином, передает УНН.

Цитата

«Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабинетом Министров Украины», – подписал Марченко в Facebook фото на котором держит Государственный бюджет.

Детали

Он отметил, что Госбюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, укрепит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах.

Дополнение

9 августа Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Правительства сообщал, что Кабинет министров начал работу над Государственным бюджетом на 2023 год.