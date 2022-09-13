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Начинается бюджетный процесс: завтра ожидают регистрации проекта Бюджета-2023 в ВР - нардеп

Начинается бюджетный процесс: завтра ожидают регистрации проекта Бюджета-2023 в ВР - нардеп

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Ожидается, что завтра, 14 сентября, в Верховной Раде будет зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2023 год. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram, передает УНН.

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«Завтра ждем регистрации в Парламенте и начинается бюджетный процесс, а именно: к предоставлению предложений нардепов до 1 октября и голосованию в первом чтении до 20 октября», - сообщил Железняк.

Дополнение

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Государственный бюджет на 2023 год разработан Министерством финансов Украины и поддержан Кабмином.

9 августа Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства сообщал, что Кабинет министров начал работу над Государственным бюджетом на 2023 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, бюджет
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