Оборонный бюджет Украины на 2023 год будет предварительно составлять более 1 трлн гривен - Зеленский

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНН.

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"...участники рассмотрели проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Как отметил Владимир Зеленский, общая сумма оборонного бюджета Украины на следующий год предварительно составляет более 1 трлн грн", - сообщили в ОП.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, в.и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

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