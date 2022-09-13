Ставка Верховного Главнокомандующего: Зеленский поручил обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях. Об этом говорилось во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, передает УНН.

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Как сообщили в ОП, были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений по активным действиям сил обороны по освобождению Украины от российских оккупантов. Отмечено, что в результате наступательной операции деоккупировано более 4 тыс. кв. км территории, более 300 населенных пунктов, в которых уже проведены стабилизационные мероприятия. Операция продолжается.

"Президент Украины дал поручение Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

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В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, в. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию Ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования «Запад» Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования «Юг» Андрей Ковальчук.

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