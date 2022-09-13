Бюджет-2023: названы приоритеты и основные цифры

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Государственном бюджете на 2023 год один главный приоритет — оборона и безопасность страны. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета будет направлено для сектора безопасности и обороны. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Бюджет 2023 года — это бюджет для победы. Уже сейчас мы честно говорим обществу, что год будет непростым. Война — это дорого. Очень дорого. Поэтому главная задача — максимально эффективно использовать средства, которые у нас есть. В бюджете, который мы представляем, один главный приоритет — оборона и безопасность нашей страны. 1 трлн 136 млрд гривен или почти 50% всего бюджета будет направлено именно для сектора безопасности и обороны. Это зарплаты военных, обеспечение армии, ремонты и закупки техники и оружия и еще многие другие важные для обороны вещи», - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, по сравнению с бюджетом, который подавали на 2022 год, рост расходов на безопасность и оборону будет более чем в 4 раза.

«Второй приоритет — социальные программы. Пенсии, субсидии, помощь малоимущим семьям, выплаты внутренне перемещенным лицам, расходы на медицину и образование — это еще 35% от всех расходов в проекте бюджета. Это больше 800 млрд грн. Важно, что Правительство будет увеличивать помощь адресно именно тем, кто в этом больше нуждается, в частности мы предусматриваем увеличение финансирования Пенсионного фонда из бюджета на более чем 30 млрд гривен», - сказал Шмигаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бюджет Украины на 2023 год разработан и поддержан правительством

Он отметил, что другими словами: с каждой бюджетной гривни 50 копеек уйдет на армию и безопасность, еще 35 копеек — на социальные выплаты, медицину и образование.

«Все остальные расходы будут сокращаться. Главная статья экономии — это уменьшение расходов на органы государственной власти. Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом», - отметил Шмыгаль.

По его словам, в рамках сметы 2023 года создают бюджетный Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии в размере не менее 19 млрд грн. Там планируем аккумулировать конфискованные средства россии и россиян, а также международную помощь в скором восстановлении. Также предусмотрена дополнительная дотация на компенсацию расходов для местных бюджетов в связи с войной в размере 24 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Завтра ожидают регистрации проекта Бюджета-2023 в ВР

«Учитывая такие приоритеты и ограниченность ресурсов, мы просим народных депутатов ответственно подойти к вопросу о принятии бюджета. Понимаем, что будут попытки увеличить издержки. Но, как я уже отмечал, война — это дорого, и Украина сейчас не может себе позволить многих положительных, но популистских инициатив», - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он рассказал, что в 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 трлн гривен, тогда как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн. Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 млрд долларов. Уже сейчас более трети бюджета помогают нам финансировать международные союзники.

«Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы», – добавил премьер-министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оборонный бюджет Украины на 2023 год будет предварительно составлять более 1 трлн гривен - Зеленский