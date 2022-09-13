Бюджет-2023: курс доллара в районе 42 гривен, а инфляция может достичь 30%

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Государственном бюджете на 2023 год заложена средняя зарплата на уровне 18,5 тыс. грн, инфляция может составить 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Ситуация с бюджетом, макропрогнозом, восстановлением экономики напрямую зависит от ситуации на фронте. Мы считали много разных сценариев. Тот проект бюджета, который мы представляем в Верховную Раду — это консервативный средне пессимистический расчет. В этом году мы живем в ситуации, когда бюджет ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. Следующий год, по крайней мере, его начало, будет происходить по аналогичному сценарию», - сказал Шмыгаль.

Деатли

По его словам, вместе с каждым проектом бюджета правительство также всегда принимает макроэкономический прогноз, на основе которого дальше строится смета государства.

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«Этот прогноз включает размер ВВП и инфляции, среднюю зарплату, курс доллара и прочее. В этом году такой прогноз является консенсусом между правительством, Национальным банком Украины и международными финансовыми организациями. В зависимости от того, как будет меняться ситуация на фронте, экономика в 2023 году может упасть на 0,4%, так и возрасти на 10 и более процентов. Так же и с другими показателями», – объяснил Шмигаль.

Он подчеркнул, что нынешний макропрогноз — это достаточно консервативный сценарий, ведь Украина должна быть готова к любым вариантам развития событий.

«Следовательно, в рамках этого макропрогноза экономика в следующем году вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», - сообщил Шмыгаль.

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Он отметил, что, несмотря на все вызовы и трудности, украинская экономика и финансовая система в этом году выстояли.

«Также у нас есть полное понимание, как мы завершим год с точки зрения проведения всех необходимых выплат», – сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что проект бюджета, который сегодня утвердили, дает полное понимание приоритетов на следующий год.

«Мы обеспечим нашу армию, профинансируем пенсии, зарплаты медиков и учителей, будем поддерживать наиболее социально уязвимые категории населения, продолжим программы стимулирования экономики. Украина обязательно’обязательно победит, и мы начнем самое масштабное восстановление и трансформацию в Европе за последние 70 лет», - рассказал Премьер-министр.

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