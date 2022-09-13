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Бюджет-2023: расходы на чиновников планируют сократить на 11,6 млрд грн

Бюджет-2023: расходы на чиновников планируют сократить на 11,6 млрд грн

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Государственном бюджете на 2023 год расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«Главная статья экономии — это уменьшение расходов на органы государственной власти. Мы уменьшаем количество чиновников, урезаем зарплаты и премии. За исключением силовых структур, расходы на содержание органов государственной власти будут сокращены на 11,6 млрд гривен по сравнению с 2022 годом», - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Правительство поддержало Бюджет Украины на 2023 год.

В Государственном бюджете на 2023 год один главный приоритет — оборона и безопасность страны. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета будут направлены для сектора безопасности и обороны.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, бюджет, Бюджет-2023
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