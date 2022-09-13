Ежемесячный дефицит бюджета на 2023 год оцениваем более чем в 3 млрд долларов – Шмыгаль

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В правительстве ежемесячный дефицит бюджета на 2023 год оценивают более чем в 3 млрд долларов. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

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«В 2023 году наши собственные доходы составят 1,28 трлн гривен, в то время как расходы запланированы на уровне 2,57 трлн гривен. Соответственно ежемесячный дефицит бюджета на следующий год мы оцениваем более чем в 3 млрд долларов», - сообщил Шмыгаль.

Детали

По его словам, уже сейчас более трети бюджета помогают финансировать международные союзники.

«Со своей стороны мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году. И мы точно не можем себе позволить дополнительные нецелевые расходы», – отметил Шмигаль.

Дополнение

Правительство поддержало Бюджет Украины на 2023 год.

В Государственном бюджете на 2023 год один главный приоритет — оборона и безопасность страны. Более 1,1 трлн грн или почти 50% всего бюджета будут направлены для сектора безопасности и обороны.