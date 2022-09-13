Кабмин выделил 400 млн грн на восстановление поврежденной инфраструктуры Харьковской области
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 400 млн грн на восстановление поврежденной инфраструктуры Харьковской области. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Для выполнения задания Премьер-министра Украины Правительство во время заседания 13 сентября одобрило распоряжение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 400 млн грн для Харьковской областной военной администрации», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что средства будут направлены на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры населённых пунктов Харьковской области.
Кроме того, по поручению Главы Правительства Кабинет Министров внес изменения в «Положение о Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», позволяющих создавать координационные рабочие группы по устранению последствий разрушений и восстановлению обьектов жизнеобеспечения населения, разрушенных вследствие вооруженной агрессии россии.
«Руководителем работ по ликвидации последствий разрушения энергетической инфраструктуры в результате вооруженной агрессии определен Министр энергетики Герман Галущенко. Такое решение позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в топливно-энергетическом комплексе Украины и ликвидировать последствия военных разрушений», - указывается в сообщении.
Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" создать координационный штаб для оперативной ликвидации последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.