Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,10 0,3858 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как в холодный период года не набрать лишний вес – советы диетолога
Как в холодный период года не набрать лишний вес – советы диетолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8190

ВСУ освободили более 300 населенных пунктов Украины, — Зеленский

ВСУ освободили более 300 населенных пунктов Украины, — Зеленский
Источник: Telegram\Zelenskiy Official

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что украинские военнослужащие освободили более 300 населенных пунктов. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Изюм, Балаклея и еще более 300 населенных пунктов. Со сломанными домами, но несгибаемыми людьми. Не забыты Украиной. Уволены Украиной. Будут отстроены Украиной. И навсегда останутся Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним

Почти через две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины.

Источник: УНН
Теги: освобождение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.