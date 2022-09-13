ВСУ освободили более 300 населенных пунктов Украины, — Зеленский

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что украинские военнослужащие освободили более 300 населенных пунктов. Об этом информирует УНН.

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"Изюм, Балаклея и еще более 300 населенных пунктов. Со сломанными домами, но несгибаемыми людьми. Не забыты Украиной. Уволены Украиной. Будут отстроены Украиной. И навсегда останутся Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним

Почти через две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины.