Новости: Политика
13 сентября 2022, 23:53 • Юрий Свиридюк • 8190
ВСУ освободили более 300 населенных пунктов Украины, — Зеленский
Источник: Telegram\Zelenskiy Official
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что украинские военнослужащие освободили более 300 населенных пунктов. Об этом информирует УНН.
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"Изюм, Балаклея и еще более 300 населенных пунктов. Со сломанными домами, но несгибаемыми людьми. Не забыты Украиной. Уволены Украиной. Будут отстроены Украиной. И навсегда останутся Украиной", — говорится в сообщении.
Напомним
Почти через две недели сентября ВСУ освободили более 6 000 км квадратных территории Украины.
Источник: УНН
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