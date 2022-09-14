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Залужный провел переговоры с коллегами из НАТО и США

Залужный провел переговоры с коллегами из НАТО и США

Валерий Залужный

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил о беседе с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и Председателем объеденного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом пишет УНН.

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"В очередной раз поблагодарил за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость. Также проинформировал об оперативной обстановке. Заметил, что ситуация напряженная, однако полностью контролируемая", — говорится в сообщении.

В разговоре генерал Каволи и генерал Милли дали высокую оценку действиям ВСУ и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине.

Напомним

Комитеты Палаты представителей США проведут секретные брифинги по Украине.

Источник: УНН
Теги: США, НАТО, ВСУ
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