Правительство одобрило законопроект об определении ОГП единственным центральным органом по экстрадиции

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который предлагает определить Офис Генерального прокурора единственным центральным органом Украины относительно выдачи лица (экстрадиции) как во время досудебного расследования, так и во время судебного производства или исполнения приговора. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно международного сотрудничества во время уголовного производства». Законопроектом, среди прочего, предлагается определить Офис Генерального прокурора единственным центральным органом Украины по выдаче лица (экстрадиции) как во время досудебного расследования, так и во время судебного производства или исполнения приговора», - сообщил Мельничук.

Детали

По его словам, предусмотрено усовершенствование существующего механизма международного правового сотрудничества по уголовным делам.

«МИД поручается сообщить по дипломатическим каналам другим договорным сторонам двусторонних международных договоров по вопросам выдачи лиц (экстрадиции), а также депозитариев международных договоров об изменении центрального органа Украины относительно экстрадиции», - отметил Мельничук.

Дополнение

Кабмин расширил список видов наказаний, альтернативных лишению свободы.