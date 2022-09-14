США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Белый дом заявил, что в ближайшее время может объявить об очередном пакете военной помощи для Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Я думаю, что в ближайшие дни вы увидите еще один такой пакет. Мы в тесном контакте с украинцами, разговариваем с ними каждый день. В режиме реального времени ведутся дискуссии о том, каковы их военные нужды", - сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Детали

Как писала ранее американская пресса, Пентагон планирует направить в Украину вооружение на общую сумму 600 млн долларов. Последний пакет военной помощи почти на 700 млн долларов был предоставлен Киеву на прошлой неделе.

"Многие системы, которые мы предоставили в последние несколько недель и несколько месяцев, оказались полезными и эффективными для украинцев, позволив им перейти в наступление", - добавил Кирби.

Напомним

Несколько источников сообщили CNN, что комитеты Палаты представителей США проведут секретные брифинги по Украине в течение следующих двух недель.