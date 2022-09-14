Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,22 0,1189 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Как в холодный период года не набрать лишний вес – советы диетолога
Как в холодный период года не набрать лишний вес – советы диетолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5115

Первую леди Украины пригласили на ключевое для ЕС событие

Первую леди Украины пригласили на ключевое для ЕС событие

Урсула фон дер Ляйен та Елена Зеленская

Источник: Twitter\@vonderleyen

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Первую леди Украины Елену Зеленскую пригласили быть почетным гостем State of the Union. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

"Совет приветствовать первую леди Елену Зеленскую, которая завтра будет моей почетной гостьей на обращении State of the Union. Храбрость украинцев тронула и вдохновила мир. Европа будет рядом с вами с каждым шагом на этом пути. Вместе мы будем сильнее", - написала фон дер Ляйен.

Справка

State of the European Union — ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты в следующем году. После выступления проходят пленарные дебаты. Впервые на мероприятие пригласили представителя Украины.

Напомним

В июле Первая леди Украины имела возможность обратиться в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Елена Зеленская, Урсула фон дер Ляйен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.