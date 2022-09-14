Первую леди Украины пригласили на ключевое для ЕС событие

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Первую леди Украины Елену Зеленскую пригласили быть почетным гостем State of the Union. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter, передает УНН.

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"Совет приветствовать первую леди Елену Зеленскую, которая завтра будет моей почетной гостьей на обращении State of the Union. Храбрость украинцев тронула и вдохновила мир. Европа будет рядом с вами с каждым шагом на этом пути. Вместе мы будем сильнее", - написала фон дер Ляйен.

Справка

State of the European Union — ежегодная программная речь президента Еврокомиссии в Европарламенте на открытии сентябрьской сессии, в которой подводят итоги прошлого года и определяют приоритеты в следующем году. После выступления проходят пленарные дебаты. Впервые на мероприятие пригласили представителя Украины.

Напомним

В июле Первая леди Украины имела возможность обратиться в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства.