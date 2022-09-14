Россия признала свое поражение в Харьковской области – ISW

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Россия признала свое поражение в Харьковской области. Это первый случай, когда москва открыто признала поражение с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщают Аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

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«Кремль признал свое поражение в Харьковской области. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты государственных СМИ активно обсуждают причины поражения России в Харьковской области, заметно изменение их предыдущей модели отчета о преувеличенных или сфабрикованных успехах России с ограниченным количеством деталей», - говорится в отчете.

Детали

Отмечается, что в кремле никогда не признавали, что россия потерпела поражение вокруг Киева или, впоследствии, на острове Змеиный, рассматривая отступление из Киева как решение поставить приоритетом «освобождение» Донбасса, а выход с острова Змеиный — как «жест доброй воли».

В институт изучения войны сообщают, что министерство обороны России изначально предложило подобное объяснение российской неудачи в Харькове, утверждая, что российские силы отводят войска из Харьковской области для перегруппировки, но этот ложный нарратив натолкнулся на скорую и громкую критику в сети.

«Источники в Кремле сейчас работают над тем, чтобы снять с Путина любую ответственность за поражение, обвиняя в потере почти всей оккупированной Харьковской области недостаточно информированных военных советников из окружения Путина», - сообщают аналитики.

Дополнение

В Минобороны сообщали, что реальная цифра освобожденных территорий на Харьковщине почти вдвое больше – официально подтверждена деоккупация 300 населенных пунктов.

Эксперты говорят, что крах россии в Харьковской области является наибольшей проблемой в карьере Владимира Путина, и что у кремлевского лидера заканчиваются варианты. Диктатор путин более двух десятилетий тщательно культивировал свой внутриполитический имидж сильного внешнеполитического стратега, способного перехитрить западных лидеров и вернуть Москве былую славу.