Евросоюз не продлил санкции против Януковича, Пшонки и их сыновей за хищение госсредств

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Европейский Союз опубликовал решение Совета ЕС об изъятии из списка санкций бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема, внесенных за хищение государственных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал ЕС.

Цитата

«5 марта 2014 года Совет принял Регламент (ЕС) №208/2014. На основании проверки Советом записи относительно четырех лиц, о которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, и информацию об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I. к Регламенту (ЕС) № 208/ 2014 год», - говорится в документе.

Подробности

В частности, из перечня лиц, на которых распространялись санкции за ненадлежащее использование бюджетных фондов или за связанные с этим служебные злоупотребления, удалены четыре человека:

· Виктор Янукович;

· Виктор Пшонка;

· Александр Янукович;

·Артем Пшонка;

Они были в санкционном списке ЕС за ненадлежащее использование бюджетных фондов Украины или за должностные злоупотребления, повлекшие потери бюджетных фондов Украины.

Дополнение

Бывший президент Виктор Янукович и его сын Александр выиграли в суде общей юрисдикции Евросоюза, дело о снятии санкций ЕС, наложенных в 2014 году.

Суд всеобщей юрисдикции Евросоюза ранее уже удовлетворял иски Виктора Януковича и его сына Александра против Совета ЕС. В частности, 9 июня отменили санкции, действовавшие против Виктора и Александра Януковичей с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года.

Добавим

В августе Совет ЕС решил ввести новые санкции против бывшего президента-беглеца Украины Виктора Януковича и его сына Александра в ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины.