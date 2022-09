Президент Еврокомиссии приедет в Киев: что будет обсуждать с Зеленским

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сегодня отправится в Киев, чтобы обсудить с президентом Владимиром Зеленским присоединение Украины к роумингу ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Урусулы фон дер Ляйен.

"Мы дадим Украине возможность максимально использовать ее потенциал. Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку. Вводим Украину в нашу европейскую зону бесплатного роуминга. Я сегодня еду в Киев, чтобы обсудить все это с президентом Владимиром Зеленским" , – написала Урсула фон дер Ляйен.

