Для контрнаступления и встречи зимы: посол анонсировал новую помощь Украине от Японии

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Япония готовит новый пакет помощи Украине для того чтобы, продлить контрнаступление ВСУ и подготовиться к зиме. Об этом сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский в эфире Радио НВ, передает УНН.

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"Помощь нам не прекращается, готовится новая порция этой помощи, единственное, что это не оружие, но это то, что будет необходимо нам для того, чтобы продолжать эту фантастическую контроперацию и для того, чтобы встретить зиму", - рассказал Корсунский.

Детали

Посол сказал, что сейчас воздержится от названий устройств, о которых просит Украина, но напомнил, что беспилотники давно уже уехали к ВСУ.

"У нас есть очень четкий срочный запрос от Министерства обороны. Сегодня (13 сентября – ред.) у меня была встреча с председателем совета директоров корпорации Hitachi, и эта компания производит несколько видов продукции, которая нам очень нужна для гражданских и других операций. Была встреча также с министром обороны, мы передали этот список японской стороне. Мы понимаем, что они его очень внимательно изучают и понимают всю срочность поставок этих вещей. Там есть электроника и другие средства, которые очень нам нужны в перспективе и надеюсь, что мы к зиме сможем отправить это в Украину", - сказал Корсунский.

Дополнение

27 июня Украина получила от Японии дополнительные 500 млн долларов.